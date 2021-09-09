İstanbul Şişli'de görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı.
Bir çocuk annesi Şilan Topal evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.
SOKAK ORTASINDA ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİLER
Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanmış, Bir çocuk annesi Şilan Topal (22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.
YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Şilan Topal'ın ve onu zorla alı koyan eşi Mithat Topal ve olay günü iki şüpheliden birini bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Olay günü takside bulunan şüphelilerden 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.