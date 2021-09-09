YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Şilan Topal'ın ve onu zorla alı koyan eşi Mithat Topal ve olay günü iki şüpheliden birini bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Olay günü takside bulunan şüphelilerden 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.