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    • Yaşam
    • 09.09.2021 19:34
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    • 09.09.2021 19:57
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    Müge Anlı gündeme getirmişti! Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçıran zorba yakalandı!

    Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal (22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında da gündeme gelen olay sonrası Mithat Topal ve olay günü onula birlikte olan 2 şüpheliden biri yakalandı. İşte detaylar...

    Eşini sokak ortasında kaçıran zorba yakalandı

    İstanbul Şişli'de görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı.

    Bir çocuk annesi Şilan Topal evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

    SOKAK ORTASINDA ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİLER
    Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanmış, Bir çocuk annesi Şilan Topal (22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

    YAKALANDI
    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal'ı kaçıran boşanma aşamasındaki eşi Mithat Topal'ın yerini tespit etti. Ekipler, Şilan Topal'ın ve onu zorla alı koyan eşi Mithat Topal ve olay günü iki şüpheliden birini bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

    Olay günü takside bulunan şüphelilerden 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        MÜGE ANLI GÜNDEME GETİRDİ
        Kızlarının hayatından endişe eden aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

        Uyuşturucu, kadın ticareti ve gasptan 36 adet suç dosyası bulunan Mithat Topal'ın kızlarına zarar vereceğinde endişe eden ailenin 'kızımız ölmesin' feryadı yürek yakmıştı.

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