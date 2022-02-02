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    • Yaşam
    • 02.02.2022 10:02
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    • 02.02.2022 10:02
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    Eve alkollü gelen koca, kendisine kızan eşini başına çekiçle vurarak katletti!

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eve alkollü gelen A.A., kendisine tepki gösterip aracının lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer A.'nın başına çekiçle vurarak ölümüne sebep oldu. Zanlı olay yerinde suç aletiyle gözaltına alındı. Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı öne sürüldü.

    AJANSLAR
    Eşinin başına çekiçle vurarak öldürdü!

    Alınan bilgiye göre, Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde Şahizer A. (58) ile eve alkollü gelen eşi A.A. (58) arasında tartışma çıktı.

    ARACININ TEKERLEKLERİNİN HAVASINI İNDİRİNCE ÇEKİÇLE SALDIRDI

    Duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, eşini çekiçle başına vurarak öldürdü. Cani koca cinayet sonrası oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi.

    Zanlı A.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.

    Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı iddia edildi.

    Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Eve alkollü gelen koca, kendisine kızan eşini başına çekiçle vurarak katletti!
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