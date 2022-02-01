Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi Köy İçi mevkisindeki bir evin ikinci katında meydana geldi.
Fatma Ö., sorunlu geçen evlilikten sonra bir süre önce boşanarak, 3 çocuğuyla birlikte annesi ve ağabeyi ile birlikte yaşamaya başladı. Geçen temmuz, ağustos ve son olarak 14 Ocak tarihinde boşandığı eşini ve ailesini rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Hasan U., çocuklarını görme bahanesiyle eski kayınvalidesi Dursen K.'nın evine gitti. Uzaklaştırma kararı devam etmesine rağmen eve giden Hasan U. ile eski eşi, annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE 3 KŞİYİ BIÇAKLADI
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan U., iddiaya göre çocuklarının gözü önünde masada bulunan bıçağı alarak önce eski kayınvalidesi ardından eski kayınbiraderi ve boşandığı eşine saldırdı. Fatma Ö., annesi Dursen K. ve kardeşi Mustafa Ö., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Ardından kaçmaya çalışan Hasan U., çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Dursen K., Fatma Ö. ve Mustafa Ö. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kalbine yakın bıçak darbesi alan Dursen K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Fatma Ö. ile kardeşi Mustafa Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.