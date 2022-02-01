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    • Yaşam
    • 01.02.2022 20:00
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    • 01.02.2022 20:00
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    Şişli'de boşanmak istediği eşi tarafından kaçırılmıştı! Eşi tahliye olunca hüngür hüngür ağladı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal, eşinin yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından hüngür hüngür ağladı. Şilan Topal, adliye çıkışında, “Tahliye oldular Öldürüleceğim ben biliyorum” dedi.

    Eşi tahliye olunca hüngür hüngür ağladı

    Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen sanık yargılandıkları davada tahliye edildi. Kendisini kaçıran eşinin tahliye haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Şilan Topal, adliye çıkışında, "Tahliye oldular Öldürüleceğim ben biliyorum" dedi.

    Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettikleri öne sürülen Rahim Maral ve Maksut Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Rahim Maral, müşteki Şilan Topal ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Mithat Topal ile Maksut Yıldız ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

    YAŞANANLAR KARŞISINDA ŞOK OLMUŞTUK


        Diğer sanıkların iş arkadaşları olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Rahim Maral savunmasında, "Olay günü Mithat, Maksut ve bana 'yürüyün gidiyoruz' dedi. 'Biz nereye gittiğimizi' sorduk. Mithat, 'akşam 20.00'de Taksim'e işe gideceğiz' dedi. Hep birlikte Tarlabaşı'ndan bir ticari taksiye bindik. Yolda herhangi bir şey konuşmadık. Taksiyle Okmeydanı'na geldik, burada bir sokağa girdik. Girdiğimiz sokakta Mithat'ın eşi Şilan oturuyordu, yanında iki kadın ve bir erkek vardı. Taksi durdu, Mithat taksiden indi, biz Maksut'la taksinin içindeydik. Mithat eşi Şilan'ın yanına gitti ve çekiştirerek taksiye doğru getirdi. Şilan bağırıyordu. O sırada takside arka sağ tarafta oturuyordum. Yaşananlar karşısında şok olmuştuk. Mithat, Şilan'ı zorla taksiye bindirdi. Şilan, taksinin arka tarafına benim yanıma oturdu. Mithat da Şilan'ın yanına oturdu. Şilan ve Mithat araca bindikten sonra taksi şoförü hareket etti" ifadelerini kullandı.

        EŞİNİ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ
        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mithat Topal savunmasında, "Kesinlikle suç işleme kastım yoktur. Eşimi çok sevdiğim için barışmak istedim. Tahliyemi talep ederim" dedi.



        MAHKEME HUZURUNDA ŞİLAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM
        Sanık Maksut Yıldız ise savunmasında, "Keşke ayağım kırılsaydı da o gün, o arabaya binmeseydim. 3 çocuk babasıyım. Mithat'ın Şilan'ı bu şekilde kaçıracağını bilseydim gitmezdim. Pişmanım. Mahkeme huzurunda Şilan'dan özür diliyorum" diye konuştu.



            MUHTEMELEN SONUM ÖLÜM OLACAKTIR
            Sanık Mithat Topal'ın kendisini sevmediğini söyleyen Şilan Topal beyanında, "Evlilik içerisinde beni döverdi, darp raporlarım vardır. Kendisi beni takıntı haline getirmiştir. Bu süre içinde bir kadınla birliktelik yaşamıştır. Hatta Mithat telefonla beni arayarak kıskandırmak için kadınla görüştürmüştür. Eğer Mithat dışarı çıkarsa yine peşime takılacaktır ve sonum muhtemelen ölüm olacaktır. Hala bana mektup yazmaktadır. Maksut Yıldız, taksiden inerek, beni korumaya çalışan kadını elle müdahale edip itmiş ve Mithat'a yardım etmiştir. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini ve hapis cezası almalarını talep ediyorum" şeklinde konuştu.


            Şilan Topal'ın babası Abdülhamit Tarhan da sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini söyledi.



            "MİTHAT BANA, 'ABLA BENİM NAMUSUM SEN KARIŞAMAZSIN' DEDİ"
            Olay anında Şilan Topal'ın yanında olan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Hediye Özçelik, "Şilan Topal benim dünürümün kızı olur. Olay günü biz evin önünde oturuyorduk. Bir taksi geldi, Şilan Mithat'ı görünce binaya kaçtı. Mithat, Şilan'ın arkasından giderek bina girişinde yakaladı, Şilan bağırmaya başladı. Yanlarına giderek Şilan'ı Mithat'ın elinden kurtarmaya çalıştım. Bu sırada taksiden bir şahıs indi ve beni itekledi, Mithat'a yardım etti. Çekiştirerek taksiye doğru götürdüler. Mithat'a yapmamasını söyledim. Mithat bana, 'abla benim namusum sen karışamazsın' dedi" ifadelerini kullandı.



                "KIZIM BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE KARŞINDA BENİ BULURSUN' DEDİ"
                Tanık olarak dinlenen taksi şoförü Mert H. ise beyanında, "Olay günü Dolapdere istikametinde ilerlerken 3 erkek şahıs el kaldırdı. Söz konusu takside o gün çalışmaya başlamıştım. Şahıslar bana 'acil çabuk' dediler. Bu sırada Çağlayan istikametine doğru seyir halindeydik. Bir sokağa girdik ilerde durdurdular, arka koltukta oturan şahıs araçtan indi. Sonra bir bağırtı sesi geldi, 'imdat polis' diye. Şoka girmiştim bu sırada araçtan inen iki kişi, Şilan'ı araca bindirdiler. Aracın önünde oturan şahıs hatırladığım kadarıyla araçtan inmedi. Sonra benim yakama yapışarak 'hadi yürü yürü' diye bağırdı, korktuğum için devam ettim. Şilan araca bindirildikten sonra tepki vermedi. Önde oturan şahıs Şilan'ın konuştuğu şahsa 'bak sadece konuşacaksınız kızım başına bir şey gelirse karşında beni bulursun' dedi" şeklinde konuştu.
                Mahkeme, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Mithat Topal'ın Şilan Topal'ı kaçırdığı esnada bindirdiği taksinin şoförü Mert H. hakkında suçu bildirmediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

                ÖLDÜRÜLECEĞİM BEN BİLİYORUM
                Polis korumasında olduğu için duruşmanın ardından polis aracıyla adliyeden ayrılan Şilan Topal, araca binerken, "Tahliye oldular her zamanki gibi. Adalet yine yerini bulmadı. Öldürüleceğim ben biliyorum" dedi.

                İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mithat Topal, Rahim Maral ve Maksut Yıldız'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
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