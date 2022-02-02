Türkiye'de inşaat şirketi kuran Çinli işadamına akılalmaz tuzak: Dolandırıcılar 225 milyon lirasına haciz koydurmaya çalıştı

PARAYA TEDBİR KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılığı, Aikebaire'nin eşinin şikâyeti üzerine soruşturma açtı. Savcılık, icra takibine konu senetler üzerinde Adli Tıp tarafından incelemeler başlattı. İşadamının Tapu Müdürlüğü'nden imza yazı örnekleri temin edildi. Senetler üzerindeki incelemede Aikebaire tarafından atıldığı iddia edilen imzaların hepsinin sahte olduğu belirlendi. Savcılık, Çin Halk Cumhuriyeti adli makamlarına başvurarak yardımlaşma talebinde bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin resmi cevap verildi. İşadamının 1 Aralık 2015'te Çin'e giriş yaptığı, halen ülkelerinde olduğu belirtilerek, "Yiming Aikebaire, 2015'ten beri kimseye vekâlet vermediğini, sözde alacaklı olduğunu ifade eden tüm şahısları tanımadığını belirtir" şeklinde yazı gönderdi. Savcılığın talebi üzerine, bankadaki 225 milyon liraya tedbir konuldu.

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