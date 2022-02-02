Türkiye'de inşaat şirketi kuran Çinli işadamına akılalmaz tuzak: Dolandırıcılar 225 milyon lirasına haciz koydurmaya çalıştı

54 yaşındaki Çinli Yiming Aikebaire, inşaat işiyle uğraşıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Özerk bölgesindeki Hoten şehrinde inşaat şirketi olan işadamı, 2014'te arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelip merkezi Avcılar'da bulunan "Güzelmekan İnşaat" isimli şirket kurdu.
"EŞİMİ SOYUYORLAR" DEDİ
Yiming Aikebaire'nin tutuklandığını öğrendikten sonra sahte senetler düzenleyen sözde alacaklılar ve hatta avukatlar, icra müdürlüklerine başvurarak bankadaki 225 milyon liraya haciz koydurmak istedi. Ardından işadamının eşi Mali Rena ortaya çıkarak, "Kocamı soyuyorlar" dedi. Sahte vekâletnameler düzenleyen bazı avukatlar, bankaya koşarak parayı çekmek istedi.