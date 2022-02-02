Kız arkadaşının boğazını keserek öldürdü! Kurban Şebnem Şirin 'Ölmeden son bir defa öpeyim' dedi

Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BOĞAZA ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Furkan Zıbıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, otopsi sonucu Şirin'in vücudunda öldürücü boyutta olmayan 11 kesici alet yarası olduğu, ölümün boğazdan alınan bıçak darbesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay günü birlikte yemek yiyip, büfeden alışveriş yaptıktan sonra gece gittikleri aparttan Zıbıncı'nın saat 06.00 sıralarında koşarak kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de iddianamede yer aldı. Suç aleti kanlı bıçak ile olay yerinde bulunan sarı saplı başka bıçakta yapılan incelemede parmak izine rastlanılmadığı da kaydedildi. İddianamede, öldürülen Şirin'in incelemek üzere kriminale gönderilen cep telefonun şifresinin mevcut bilişim programları ve cihazları ile kırılamadığından içindeki verilere ulaşılamadığı belirtildi.
CİNAYETİ CEP TELEFONUNA NOT ALMIŞ
Alınan kan örneğine göre 0.10 promil alkollü olduğu ancak uyuşturucuya rastlanılmadığı belirlenen Furkan Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Sevdiklerim haklarını helal etsinler. Asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim bensiz başarırsınız. Sevdiğim kız Şebnem şu anda yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin. Ben zaten bu hayatta bir boşluktum. Zamanla siz de alışırsınız. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu da iddianamede yer aldı.