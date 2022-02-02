Kız arkadaşının boğazını keserek öldürdü! Kurban Şebnem Şirin 'Ölmeden son bir defa öpeyim' dedi

CİNAYETİ BABASINA İTİRAF ETMİŞ

İddianameye göre ayrıca İsmail Zıbıncı, oğlunun kendisini arayıp cinayeti söylediğini belirtti. Velayeti annesinde olduğu için ara sıra görüştükleri oğlu Furkan'ın olay tarihinde saat 06.30'da kendisini aradığını belirten Zıbıncı da ifadesinde "'Baba başım dertte. Çabuk gel. Konuşmamız lazım, kız arkadaşımı öldürdüm' dedi. Yanına gittiğimde ise 'Kız arkadaşını öldürdüm, şu an apartta. Beni buralardan götür, kurtar' diyerek yardım istedi. Aparta baktığımızda kanlar içinde bir kadın görüp 112'yi aradık" dedi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Berkan Zıbıncı da ağabeyi Furkan'ın, Şebnem Şirin ile birkaç kez ayrılıp barıştıklarını, ayrıldıkları dönemde ağabeyinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi.