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    • Yaşam
    • 31.01.2022 16:47
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    • 31.01.2022 16:48
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    Lüleburgaz'da Bulgaristan’dan Türkiye’ye sokulan 740 litre sahte alkol ele geçirildi

    Jandarma, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şüphelilere ait ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen 740 litre kaçak alkol ele geçirildi.

    İHA
    Türkiye’ye sokulan 740 litre kaçak alkol...

    Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak alkol, kozmetik eşya ve tohum getirildiği bilgisine ulaşan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Lüleburgaz ilçesinde şüphelilere ait ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda 8 farklı adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 350 litre sahte şarap, 250 litre sahte rakı, 120 litre sahte bira, 20 litre sahte viski, bin 100 paket kaçak sebze tohumu, 200 adet kaçak saç boyası ve 120 adet kaçak krem ele geçirildi.
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        Haberler Yaşam Lüleburgaz'da Bulgaristan’dan Türkiye’ye sokulan 740 litre sahte alkol ele geçirildi
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