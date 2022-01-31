Lüleburgaz'da Bulgaristan’dan Türkiye’ye sokulan 740 litre sahte alkol ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak alkol, kozmetik eşya ve tohum getirildiği bilgisine ulaşan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.