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    • Yaşam
    • 31.01.2022 16:33
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    • 31.01.2022 16:33
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    8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari JASAT’tan kaçamadı

    Hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

    JASAT yakalar! 8 yıllık firari...

    Olay Isparta'ya bağlı Senirkent ilçesi Gençali köyünde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, ''Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama'' suçundan hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.M isimli şahıs Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan ortak operasyonla saklandığı ikametinde 1 adet suboxune hap ve 3,16 gram eroin maddesi ile birlikte yakayı ele verdi.

    Uyuşturucu maddelere jandarma tarafından el konulurken H.H.M isimli şahıs tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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    Haberler Yaşam 8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari JASAT’tan kaçamadı
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