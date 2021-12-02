İstanbul'da Miladi yılbaşı öncesi hayati operasyon! Tonlarca litre sahte içki ele geçirildi

Polis ekipleri baskın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, bin 275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve 1 adet kapaklama makinesi ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ...

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.