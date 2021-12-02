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    • 02.12.2021 15:02
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    İstanbul'da Miladi yılbaşı öncesi hayati operasyon! Tonlarca litre sahte içki ele geçirildi

    Yaklaşan Miladi yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 10 ton sahte alkolün piyasa değeriyse dudak uçuklattı. Operasyon anı böyle görüntülendi. Haberin detayları...

    İHA
    İstanbul’da Miladi yılbaşı öncesi hayati operasyon!

    Türkiye'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine, bazı kişilerin de görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olan metil alkol, insan sağlığı için büyük bir risk oluşturuyor.

    Güvenlik güçleri yılbaşı öncesi harekete geçerek sahte alkol üreten insanlık düşmanlarına baskınlar düzenledi.

    İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE OPERASYON BAŞLATILDI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyona şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

    BİNLERCE LİTRE SAHTE ALKOL

        Polis ekipleri baskın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, bin 275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve 1 adet kapaklama makinesi ele geçirildi.

        PİYASA DEĞERİ...

        Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

        Ele geçirilen 10 ton 557 litre sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

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        Haberler Güncel İstanbul'da Miladi yılbaşı öncesi hayati operasyon! Tonlarca litre sahte içki ele geçirildi
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