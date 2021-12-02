İstanbul'da Miladi yılbaşı öncesi hayati operasyon! Tonlarca litre sahte içki ele geçirildi

Türkiye'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine, bazı kişilerin de görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olan metil alkol, insan sağlığı için büyük bir risk oluşturuyor.
Güvenlik güçleri yılbaşı öncesi harekete geçerek sahte alkol üreten insanlık düşmanlarına baskınlar düzenledi.
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE OPERASYON BAŞLATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyona şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
BİNLERCE LİTRE SAHTE ALKOL