Evini sahte alkol imalathanesine çeviren CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk’ten savunma: Satıcı değil içiciyim

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı skandallar halkasının son parçası CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk oldu.
İrfan Göktürk'ün adı jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonuyla gündeme geldi.
Göktürk'ün evinde arama yapan ekipler ayrıca litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
ELE GEÇİRİLEN SAHTE ALKOL VE MALZEMELER
Göktürk'ün evine baskın düzenleyen ekipler aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.
İRFAN GÖKTÜRK KENDİSİNİ SAVUNDU: SATICI DEĞİL İÇİCİYİM
Evinde sahte alkolle yakalanan CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, bir açıklama yaparak alkolü satmak için değil içmek için yaptığını söyledi.