Evini sahte alkol imalathanesine çeviren CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk’ten savunma: Satıcı değil içiciyim

Yasal olarak satılan alkolü alarak, alkollü içecek ürettiğini belirten Göktürk, "Söz konusu durum ile ilgili olarak TCK'da herhangi bir miktar veya direkt kanun maddesi olmadığı gibi, mevcut durum ile ilgili olarak çıkan son Yargıtay kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, evde kendisi veya yakınları için alkollü içecek üreten ve bulunduran kişinin cezalandırılmayacağı, içmek için yapılan alkollü içecek üretiminin suç olmadığı, kişisel kullanım için belirli bir miktarın olmadığı, ancak Yargıtay kararlarında yıllık 150 litre alkol bulundurmanın kişisel tüketim için sınır kabul edilebileceği sabitken, söz konusu durumların atlanarak tarafımın ticaretle suçlanması hukuk kurallarıyla ve habercilikle bağdaşmamaktadır. Ayrıca, gerek alkol ve gerekse alkolde kullanılan gerekli malzemeler internet aracılığıyla ve tekel maddesi satan bütün bayilerde açık bir biçimde satılmaktadır. Dolayısıyla yasak olmayan ve aksine ulu orta satılan alkolün satılmasının yasak olmadığı ülkemizde, alkolün su ile karıştırılarak evde bulunması durumun nasıl suç teşkil ettiği de ülkemizdeki kavram karışıklığını açıkça gözler önüne sermektedir. Ticaret yapmam söz konusu değildir. Ben sadece kendi tüketimim için yasal olarak satılan alkolü alarak, alkollü içecek ürettim. " ifadeleriyle kendini savundu.