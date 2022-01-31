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    • Yaşam
    • 31.01.2022 09:20
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    • 31.01.2022 10:00
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    Ankara'da karla mücadele(!) Kar küreme aracı devrildi

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Sürücüler, yoğun kar yağışında zor anlar yaşarken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar maydana geldi. CHP'li belediyenin İBB gibi karla ilgili bir hazırlık yapmadığı gözlerden kaçmadı. Yollardaki karı temizlemek ve tuzlamak üzere göreve çıkan araç ise devrildi.

    Ankara’da karla mücadele! Kar küreme aracı devrildi

    Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Gece saatlerine doğru etkisini arttıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının yoğunluğuyla görüş mesafesi kısaldı.



    EVLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİLER
    Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırmasıyla kapanan yollarda zorluk yaşadı. Bazı sürücüler ise yolda kalmamak için araçlarını ana arterlere park ederek evlerine yürüyerek gitti. Cemal Aytekin, kar yağışından dolayı aracını Kızılay'a park ettiğini belirterek, "Anlık bastıran durumdan kaynaklı biz de aracımızı Kızılay'a bıraktık. Maalesef böyle bir durum oldu, biz de yürüyerek geldik buraya. Ortalama bir, bir buçuk saattir yürüyerek geldik. Bir de kış lastiğimiz vardı ancak mevcut şartlardan dolayı aracı bırakıp geldik çünkü rampa yukarı çıkıyoruz" dedi.

    KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ

    Kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yolların boş olmasını fırsat bilen bazı sürücüler ise araçlarıyla kar üzerinde dirift yaptı.
        15 bin öğretmen atanacak
        Haberler Yaşam Ankara'da karla mücadele(!) Kar küreme aracı devrildi
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