Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.01.2022 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2022 09:34
    ABONE OL

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokak ortasında hırsızlık! Yolda yürüyen kadının cebinden telefonu çaldı

    Bağcılar'da arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir kişi montunun cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.

    DHA
    Yolda yürüyen kadının cebinden telefonu çaldı

    Olay, 29 Ocak Cumartesi günü Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneden dönen Büşra Nur Aktaş, 3 sağlık çalışanı arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüdüğü sırada arkasına bir kişi yaklaştı.

    4 kişilik arkadaş grubunu bir süre yakın mesafeden takip eden şüpheli Büşra Nur Aktaş'ın montunun cebindeki telefonu çekip aldıktan sonra hemen yolun karşısına geçti.

    Kafeye girdikten sonra cebinde telefonun olmadığını fark eden Aktaş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Aktaş görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    15 bin öğretmen atanacak
    Haberler Yaşam İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokak ortasında hırsızlık! Yolda yürüyen kadının cebinden telefonu çaldı
        SON DAKİKA