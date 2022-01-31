İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokak ortasında hırsızlık! Yolda yürüyen kadının cebinden telefonu çaldı

Kafeye girdikten sonra cebinde telefonun olmadığını fark eden Aktaş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Aktaş görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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