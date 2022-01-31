Askeri üniforma sahte MİT kimliği! 'Pınar Taşçı' kod adlı Salice Fedakar'ın 'Atadedeler' oluşumu çökertildi: 5 milyon liralık vurgun

'MİT'Çİ BİLİYORDUK'

Mağdurlar ifadelerinde, "Oluşumun başındaki kişiyi MİT'çi biliyorduk, hâkim ve savcıları orada görünce devlet adına hareket ediyorlar diye oluşuma üye olduk" dedikleri belirlendi. Örgüt içinde aktif görev alan, toplantılara katılıp, yeni üyelerle tanışan o dönem İzmir'de görevli bir ağır ceza mahkemesi başkanı hâkimi ve 2 Cumhuriyet savcısı da belirlendi. Hâkimin Ankara'da, savcıların ise Amasya ve Kilis'te görev yaptıkları, bu isimlerle ilgili dosyanın soruşturma izni için Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildiği öğrenildi.