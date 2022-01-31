Askeri üniforma sahte MİT kimliği! 'Pınar Taşçı' kod adlı Salice Fedakar'ın 'Atadedeler' oluşumu çökertildi: 5 milyon liralık vurgun

MİT, yaptığı çalışmalarda hücre yapılanması şeklinde kurulan, hiyerarşik görevlendirmeler yapan gizli bir oluşumu tespit etti. Oluşumun, "yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme" gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Aralarında hâkim, savcı, avukat, işinsanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun tepesinde ise sahte MİT kimliği kullanan 'Pınar Taşçı' kod isimli Salice Fedakâr olduğu belirlendi. MİT'in çalışmasının ardından Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında, gizli oluşumun üyeleri takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından kendilerine "Atadedeler" ismini veren örgüt ortaya çıkarıldı. Elazığ'da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.