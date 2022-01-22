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    • Yaşam
    • 22.01.2022 16:51
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    • 22.01.2022 17:10
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    Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

    Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.

    AA
    Yine pitbull saldırısı! Hastaneye kaldırıldı

    Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin ardından İçişleri Bakanlığı toplatılma kararı çıkarmıştı. En tehlikeli köpek türleri arasında yer alan pitbulllar insanlara saldırmaya devam ediyor.

    1. Sokak'ta oturduğu apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.
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        Haberler Yaşam Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
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