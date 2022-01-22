Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin ardından İçişleri Bakanlığı toplatılma kararı çıkarmıştı. En tehlikeli köpek türleri arasında yer alan pitbulllar insanlara saldırmaya devam ediyor.
1. Sokak'ta oturduğu apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.