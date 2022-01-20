Ataşehir’de köpek kavgası: Hayvana taş attım, sana değil

Yaşanan olay sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Ramazan Demir, "Özellikle havalarda soğumuşken biz onlara yemek ve barınak yaparken diğer yandan mahallemizde bunların yaşanması bizi üzüyor. İnsanlarda merhamet olmadığı sürece bunlar yaşanmaya devam edecek. İnşallah bu son olur. Taşı alıp hayvana gösterirsen tabi ki o da saldırır. Mahallemizde umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

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