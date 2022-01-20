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    • Yaşam
    • 20.01.2022 14:37
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    • 20.01.2022 15:06
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    Ataşehir’de köpek kavgası: Hayvana taş attım, sana değil

    İstanbul Ataşehir’de bir genç, kendisine havladıkları gerekçesiyle sokak köpeklerine taşla saldırdığı sırada bir vatandaş araya girdi. Genç kadın, elinde taşla gezen şahsa tepki göstererek o anları cep telefonu ile kayda aldı. Köpeklere saldıran şahıs ise "Hayvana taş attım, sana değil" diyerek kendini savundu.

    Ataşehir’de köpek kavgası

    Sokak köpekleri ve yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeklerin saldırıları son günlerde sıklaşmıştı.

    Yeni gerçekleşen köpek saldırısı, Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir genç evinin önünde kendisine ve hayvanlarına zarar veren köpeklere eline aldığı taşla saldırdı.

    Olay esnasında sokaktan geçen bir kadın ise durumu kayda alarak gencin üzerine yürüdü.

    İkili arasında yaşanan sözlü tartışma büyüdü. Araya sokaktan geçen bir başka vatandaş girerek tarafları uzaklaştırdı.

        İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, köpeklere saldırdığı iddia edilen gencin elinde taş olduğu ve yoldan geçen kadın tarafından engellenmesi üzerine tartışma çıktığı görülüyor.

        "BUNLARIN YAŞANMASI BİZİ ÜZÜYOR"

        Yaşanan olay sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Ramazan Demir, "Özellikle havalarda soğumuşken biz onlara yemek ve barınak yaparken diğer yandan mahallemizde bunların yaşanması bizi üzüyor. İnsanlarda merhamet olmadığı sürece bunlar yaşanmaya devam edecek. İnşallah bu son olur. Taşı alıp hayvana gösterirsen tabi ki o da saldırır. Mahallemizde umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

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