Sosyetik Etiler'de dehşet veren olay! Amerikan cinsi köpek kadının kulağını kopardı

Olay, Etiler'de 31 Ekim 2019 tarihinde yaşandı. Genç kadın, evine gitmek üzere mahallesinde yürüyordu. Bu sırada aynı mahallede ikamet eden Gökhan Beder, Amerikan Akita cinsi köpeğiyle geziyordu.
İddiaya göre genç kadın evine girmek üzere olduğu sırada, ağızlığı bulunmayan köpek aniden kendisine saldırdı. Dakikalarca saldırıdan kurtulmaya çalışılan Denise Morra, köpek kulağını kopardığı kadını yere savurdu.
4 KEZ AMELİYAT OLDU
Sabah'ın haberine göre, Apar topar hastaneye kaldırılan Denise Morra, 4 kez ameliyat masasına yattı. Aylarca süren tedavi sonrası kopan kulak estetik dikişle Morra'nın yüzüne dikildi. Uzuv kaybı yaşayan genç kadın, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.