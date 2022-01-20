Sosyetik Etiler'de dehşet veren olay! Amerikan cinsi köpek kadının kulağını kopardı

Olayla ilgili soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu, Denise Morra'nın yaralanmasının, kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığını ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı belirten bir rapor sundu.Soruşturma kapsamında genç mimarın uzuv kaybına neden olan köpeğin, asıl sahibinin Ali Irmak olduğu, Gökhan Beder'in olayın gerçekleştiği esnada köpeği sevk ve idare ettiği belirlendi. İki yıldır süren soruşturma halen devam ediyor.