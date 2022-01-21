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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye Ateş'ten haber var! Doktor 'ilk defa görüyorum' diyerek açıkladı

Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki minik Asiye Ateş hakkında bir bir gelişme yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, pitbull saldırısı sonrası ölümden dönen minik Asiye'nin hayati riski atlattığını, bir haftaya kadar taburcu edileceğini bildirdi.

21.01.2022 12:33 - Son Güncelleme: 21.01.2022 12:33
Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye Ateş’ten haber var! Doktor ’ilk defa görüyorum’ diyerek açıkladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son durumu hakkında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bilgilendirmede bulundu.

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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye Ateş’ten haber var! Doktor ’ilk defa görüyorum’ diyerek açıkladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerin sürdüğünü belirtilirken, Asiye'nin hayati riski tamamen atlattığı kaydedildi.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye Ateş’ten haber var! Doktor ’ilk defa görüyorum’ diyerek açıkladı

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Asiye'nin göz önünde olması nedeniyle bu kadar ilgi ektiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, acı bir itirafta bulundu. Özkan, "Bu kadar ciddi bir şekilde parçalanma gördük ama bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum" dedi.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye Ateş’ten haber var! Doktor ’ilk defa görüyorum’ diyerek açıkladı

"TÜM DOKU EKSİKLİKLERİ GİDERİLDİ"
Asiye'nin tüm doku eksikliklerinin giderildiğini ve haftaya taburcu edileceğini belirten Özkan, "Hakikaten ciddi bir yaralanmaydı. Hayati boyutu vardı. O kısımları atlattık çok şükür. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Şuan için hayati bir riskimiz yok artık. Geçen hafta içerisinde sinir ile ilgili nakillerini yaptık.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye Ateş’ten haber var! Doktor ’ilk defa görüyorum’ diyerek açıkladı

Yüz sinirlerinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı. O kulağı kaybetmesin diye ek bir girişim yapıldı.

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