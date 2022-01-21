Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye Ateş’ten haber var! Doktor ’ilk defa görüyorum’ diyerek açıkladı

Yüz sinirlerinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı. O kulağı kaybetmesin diye ek bir girişim yapıldı.