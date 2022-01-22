Ataşehir'de "kiramızı ödeyemiyoruz" yalanını kaymakamlık patlattı! Ev üstüne ait çıktı

İstanbul'da Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı çiftin Kira Yardımı talebinde bulunduğu görülmüştü. Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye bağırdı. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, üzücü anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.
KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.