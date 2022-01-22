Ataşehir'de "kiramızı ödeyemiyoruz" yalanını kaymakamlık patlattı! Ev üstüne ait çıktı

Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi. Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.

Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.