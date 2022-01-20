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    • Yaşam
    • 20.01.2022 14:15
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    • 20.01.2022 14:20
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    Aksaray'da öğrenci dövdüğü için öğretmenlikten alınmıştı! Yeni görevi belli oldu

    Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hizmet sınıfı değiştirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak. Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

    14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

    Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

    Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
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        Haberler Yaşam Aksaray'da öğrenci dövdüğü için öğretmenlikten alınmıştı! Yeni görevi belli oldu
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