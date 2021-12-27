Aksaray'da öğrencisini tekme tokat döven dayakçı öğretmen hakkında yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan dayakçı öğretmen Ali Rıza Y. hakkında yeni bir skandal iddia geldi. CİMER'e yapılan şikayetlerde; Ali Rıza Y.'nin lise düzeyinde soru sorup bilmeyenlere şiddet uyguladığı, öğrencileri masa altına sokup çoraplarını koklattığı ve 'sen bir çöpsün' diyerek çöp kutusunun üzerine oturttuğu iddia edildi.
Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü.
CİMER'e yapılan şikayetlerde; Ali Rıza Y.'nin lise düzeyinde soru sorup bilmeyenlere şiddet uyguladığı, öğrencileri masa altına sokup çoraplarını koklattığı ve 'sen bir çöpsün' diyerek çöp kutusunun üzerine oturttuğu iddia edildi.
Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.
Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. T.K.'nin darp görüntülerinin ardından Ali Rıza Y.'nin 2004- 2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı okulda da şiddet uyguladığını öne süren öğrenciler, CİMER'e başvurdu.