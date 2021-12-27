Aksaray’da öğrencisini tekme tokat döven dayakçı öğretmen hakkında yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü.