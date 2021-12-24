Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!
Aksaray'da öğretmen Ali Rıza Yücel'in 5. Sınıf öğrencisini tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Öğrencisini acımasızca döven öğretmen Ali Rıza Yücel'in ifadesindeki skandal sözler pes dedirtti. Yücel, psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Hap kullanıyordum. Ancak o gün hap kullanmayı unutmuşum. Bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim" dedi.
24.12.2021 10:50
- Son Güncelleme: 24.12.2021 10:50
Türkiye'de günlerdir Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat dövülmesini konuşuyor.
Ali Rıza Yücel ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Bana hırsız dedi ve küfür etti.