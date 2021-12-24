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Haberler Yaşam Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!

Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!

Aksaray'da öğretmen Ali Rıza Yücel'in 5. Sınıf öğrencisini tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Öğrencisini acımasızca döven öğretmen Ali Rıza Yücel'in ifadesindeki skandal sözler pes dedirtti. Yücel, psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Hap kullanıyordum. Ancak o gün hap kullanmayı unutmuşum. Bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim" dedi.

24.12.2021 10:50 - Son Güncelleme: 24.12.2021 10:50
Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!

Türkiye'de günlerdir Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat dövülmesini konuşuyor.

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Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!

Dayakçı öğretmen görevden el çektirilirken, hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle deva açıldı. Yücel hakkında idari soruşturma sürerken ifadesine ulaşıldı.

Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!

Ali Rıza Yücel ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Bana hırsız dedi ve küfür etti.

Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!

Bende kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

Aksaray’daki dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel’den skandal savunma!

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN
Baba Duran K. da, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Biz ilk başta görüntüleri görünce bir iki tokat attı zannetmiştik.

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