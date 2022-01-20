Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.01.2022 13:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 13:58
    ABONE OL

    Giresun'da acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı

    Sıon dakika haberi! Giresun'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği anlarda koltuğa uzandığı görüntülerini kayda aldı, sosyal medya platformunda şarkı ekleyerek paylaştı. Tepki çeken paylaşım sonrası görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Acı çeken hastayı paylaşmıştı! Hesabı kesildi

    Olay, 13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sekreter, görüntüleri bir sosyal medya platformunda eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı. Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Gülsen K. ise sosyap medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.

    İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
    Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Karaismailoğlu’ndan İmamoğlu’na çok sert tepki
    Haberler Yaşam Giresun'da acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
        SON DAKİKA