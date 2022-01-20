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    • Yaşam
    • 20.01.2022 14:24
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    • 20.01.2022 14:24
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    Feci olay! 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle bitti

    Bir apartta tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan üç kişiden biri olan 21 yaşındaki Ayşegül Meci, ertesi sabah fenalaşarak yaşamını yitirdi. Meci'nin yanındaki erkek arkadaşları gözaltına alındı.

    3 gencin uyuşturucu partisi ölümle bitti

    Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'ndeki 6653 Soktak'taki apart dairede yaşayan Ayşegül Meci'nin önce gün gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

    İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Meci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Dairede bulunan M.A. ile Ş.K, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. M.A. ve Ş.K'nın emniyetteki ifade işlemi sürüyor.
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    Haberler Yaşam Feci olay! 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle bitti
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