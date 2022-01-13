Pitbull saldırısında yüzü parçalanmıştı! Asiye yeniden bıçak altına yatacak: Küçük bir ameliyat olmayacak

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş Türkiye'de infial yarattı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız için kritik haftaya girildi. İşte ayrıntılar...
Olay geçtiğimiz aylarda Gaziantep'de yaşanmıştı. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.
Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı.