Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! Yüz felci için kritik operasyon

Saçlı derisinde daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacaklarını vurgulayan Özkan, "Balon ameliyatı vardı. O da kendi içinde birkaç ayı bulacak. Tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak. Sonucu tam olarak alabilmemiz için bir yıllık süreç bizi bekliyor." dedi.

Başka illerden benzer vakaların tedavisi için taleplerin geldiğini bildiren Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumunda devreye girdiklerini ifade etti.