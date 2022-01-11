Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! Yüz felci için kritik operasyon

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te 2 pitbull köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz felci olduğunu belirterek, bu hafta yüz siniri için yama ameliyatı planladıklarını açıkladı.
Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal tesislerde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Gazetecilerin gününü kutlayan Özkan, programın keyifli geçtiğini, gazeteciliğin sorunlarını ve geleceğini konuştuklarını dile getirdi.
Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Asiye'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Daha önce doku naklettikleri çocuğun tedavisine devam ettiklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti: "Yüz felci var maalesef. Birkaç dalı var yüze giden. Birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Bu hafta içinde Asiye'ye yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Küçük bir ameliyat olmayacak. Amacımız sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Önemli bir operasyon olacak. Müdahale edilmezse yemek yerken, görüntü olarak onu sıkıntıya sokar."