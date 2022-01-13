MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki 'şemsiye' görüntülerine inceleme başlattı!





ŞEMSİYE TUTAN SUBAY

Öte yandan sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Birçok kullanıcı görüntüye tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise sanatçının hasta olduğunu iddia ederek Ersoy'u savundu.

