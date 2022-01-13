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    • Yaşam
    • 13.01.2022 11:46
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    • 13.01.2022 12:19
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    MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki 'şemsiye' görüntülerine inceleme başlattı!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AA
    MSB’den o görüntüye inceleme!

    Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etti.



    SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI
    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'un, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.



    ŞEMSİYE TUTAN SUBAY
    Öte yandan sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

    GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
    Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Birçok kullanıcı görüntüye tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise sanatçının hasta olduğunu iddia ederek Ersoy'u savundu.
        MSB’den o görüntüye inceleme!
        Haberler Yaşam MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki 'şemsiye' görüntülerine inceleme başlattı!
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