"OKLAVA İLE VURUN DEMEDİM"

Selçuk Tekin'in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya da gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan sözde hoca Erdal Kaya, sanayide kaynakçı olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü tanımadığım bir kadın arayarak, gelinini doktora götürdüklerini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, psikolojisi ile ilgili kendisine danışmak istediğini söyledi. Kadına, dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklava ile vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim" dedi.

Erdal Kaya ayrıca, kendi çapında dini bilgileri olduğu için insanlara tavsiyelerde bulunduğunu, kesinlikle kimseden para almadığını belirtti.