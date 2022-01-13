Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Tekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis savcılığa bilgi verdi. Ölü muayene tutanağında Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Hatun Efe
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan sözde hoca Erdal Kaya'ya ulaşıldığını ifade etti.
"SIRTINA 100 KEZ OKLAVA İLE VURDUM"
Selçuk Tekin, telefonla aradığı cinci hoca Erdal Kaya'nın, 'Eşine cinler musallat olmuş; dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım' dediğini belirterek, "Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar aradım, 'Önce eşine 1 kurban keseceksin' dedi. Sonra sırtına hafif şekilde 100 sefer oklava ile vurmamı ve ardından vücudundaki pis kanın temizlenmesi için hacamat yaptırmamız gerektiğini söyledi.