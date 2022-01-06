Pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak
Son dakika gelişmesi... Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in enfeksiyonu kontrol altına alındı. Asiye'ye yeni operasyon gerçekleştirilecek. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili yeni operasyon yapacağız" dedi.
06.01.2022 13:51
- Son Güncelleme: 06.01.2022 13:53
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini söyledi.