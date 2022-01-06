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Pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Son dakika gelişmesi... Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in enfeksiyonu kontrol altına alındı. Asiye'ye yeni operasyon gerçekleştirilecek. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili yeni operasyon yapacağız" dedi.

06.01.2022 13:51 - Son Güncelleme: 06.01.2022 13:53
2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye’ye yeni operasyon yapılacak

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in enfeksiyonu kontrol altına alındı. Asiye'ye yeni operasyon gerçekleştirilecek.

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2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye’ye yeni operasyon yapılacak

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye’ye yeni operasyon yapılacak

Asiye'ye annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de yanında bulunarak destek oluyor.

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye’ye yeni operasyon yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini söyledi.

2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye’ye yeni operasyon yapılacak

Çocuğun neşesinin yerinde olduğunu anlatan Özkan, "Ailesi yanında, morali iyi. Yiyor içiyor, konuşuyor. Yeni operasyon planlıyoruz, ameliyat önümüzdeki hafta olacak. Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili operasyon yapacağız." diye konuştu.

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