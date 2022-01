Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürüldü! Anneannesine aldığı tehditleri anlattığı ortaya çıktı

"AŞIRI İYİ NİYETLİYDİ"

Dilara'yı gözü gibi bakıp büyüttüklerini anlatan Savaş Akyel, "Her şeyden sakındık, her şeyden koruduk, elimizden gelen ne varsa her şeyi yaptık. Avukat olması için her şeyi yaptık sonun da avukatlığı kazandı, avukat oldu. Avukat olduktan sonra 'Dayı çevreme de yardımcı olacağım' dedi.