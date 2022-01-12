Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürüldü! Anneannesine aldığı tehditleri anlattığı ortaya çıktı

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın Samsun'un Bafra ilçesindeki akrabaları büyük üzüntü yaşıyor. Yılbaşında memleketi Samsun'a gelerek, anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Yıldız'ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel'e "Anneanne, İstanbul'a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı. Akyel'in de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" uyarılarında bulunduğu öğrenildi.
Anneanne Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.
"BİLSEK, BAŞINDA NÖBET TUTARDIK"
Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik. Tehdit mesajları aldığını öldükten sonra öğrendik. Öncesinde bilsek, biz onun başında nöbet tutardık. Çok üzgünüm" diye konuştu.