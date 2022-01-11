Tuzla'da korkunç cinayet: Eski nişanlısı kurşun yağdırdı! Kan donduran tehdit mesajları ortaya çıktı

"KENDİSİ YOKKEN EVİNDE KALMIŞ"

Dilara Yıldız'ın yakın arkadaşı, "Bayağı bir zamandır tehdit alıyordu. Hatta biz uyardık, tek kalma, tek gelme. Evinde kalmış, kendisi yokken. Bugün nasıl yakaladı onu tam bilmiyorum, sadece benden yardım istedi. İlk beni aradı, benim haberim yoktu İstanbul'a geldiğinden. 'Bana gelecektin Meniş, sakın gelme' dedi. Ben bir an kala kaldım, nasıl? dedim. Dedi gelme, ben misafir ağırlıyorum şu anda dedi. Sesi çok tedirgin ve keskindi. Tamam mı dedi ardından kapattı. Ben eşime dedim eyvah bu dedim, sapık bunu yakaladı. Ondan sonra ailesine ulaştım." dedi

"İMANA GELSİN BOL BOL KURAN OKUSUN"

Katilin kendisine de mesaj attığını belirten Yıldız'ın arkadaşı, "Evet eski nişanlısıydı. Çocuk dengesiz bir çocuktu zaten. Nişanlandığında fark etti, yüzüğü attı. Attıktan sonra saplantı yapmaya başladı. Çocuk benim numaramı arıyordu, birkaç kere aradı. İş yerime sosyal medyadan ulaştı. Kendisi de tesadüfen benim iş yerimdeydi. Sonra benim numaramı bulmuş. Dün akşam bana yazdı bir şeyler. Kimsin dedim, numara kayıtlı olmadığı için ben Oktay dedi. Dilara'yla ilgili abuk subuk şeyler dedin, bak sen tehdit ediyorsun dedim.. Bu insanlığa yakışmaz. Ben şu an Gürcistan'dayım, tehdit de etmiyorum, ispatlayın dedi. Sadece şunu yazmış, 'imana gelsin, bol bol Kur'an okusun.' Telefonumda duruyor bunlar, polise vereceğim. Daha sonra zaten bu haberi aldık." dedi.