Tuzla'da öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşinden çarpıcı ifadeler: Fuhuş çetesine üye olduğu için bıraktı!

"ABLAM ONU AİLESİNİN FUHUŞ ÇETESİNE ÜYE OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ İÇİN BIRAKTI "

Konuşmasına devam eden Yıldız, "Benim ablam avukat onlarca kadının hakkını savundu. Güçsüz kadınların yanında oldu. Ama biz ablamı koruyamadık. Onlar ayrılalı 5 ay oldu. 5 aydır ablamın uzaklaştırma kararı var. 5 aydır ablamın mal varlığına el koymak için tehditler etti. Kendisi zaten uzman çavuş değilmiş. Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı. Ayrıldı ondan ama o ablamın peşini bırakmadı. Ben ağlamıyorum ben dik duruyorum. Tüm kadınlar için dik duracağım" dedi.

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