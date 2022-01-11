Kazakistan'dan yapılan tahliye seferi sonrası İlker Aycı'dan açıklama: THY geride hiçbir arkadaşını geride bırakmayacağını gösterdi

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan THY çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta yer alarak, tahliye operasyonunu yöneten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı , seferin ardından İstanbul Havalimanı THY Ekip Terminalinde basın toplantısı düzenledi.
Aycı, günlerdir sürdürülen yoğun diplomasi çabaları ve ciddi uğraşlar sonucu tahliye uçuşunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu süreci başından sonuna takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Aycı, THY ailesi olarak hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini belirtti.
Kazakistan'da kalan ekip arkadaşlarının ailelerine ve evine kavuşması için çok yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Aycı, Almatı Havalimanını işleten TAV Havalimanlarının İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'in bu süreçteki çalışmalarını anlattı.
"THY AİLESİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"
Aycı, Şener ve ekibinin bu havalimanının yeniden işletilmesi ile uçuşların sağlanabilmesi konusunda büyük destek verdiklerine dikkati çekerek, "Huzurlarınızda tüm Hükümetimize, başta Sayın Cumhurbaşkanım, Dışişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım ve Milli İstihbarat Teşkilatımız, Başkanımız olmak üzere, Sani Şener Bey ve ekibi olmak üzere bugüne kadar tüm emeği geçenlere, THY ailesine destek verenlere teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum." dedi.