Kazakistan'dan yapılan tahliye seferi sonrası İlker Aycı'dan açıklama: THY geride hiçbir arkadaşını geride bırakmayacağını gösterdi

Aycı, bu tür süreçler zorlu olduğu için çok fazla konuşmadıklarını söyledi.

Kriz yönetimlerinin katı kurallara sahip olduğunu vurgulayan Aycı, "Bu süreçlerin kendine ait bir yönetilme, yürütülme ve kriz yönetimi biçimi vardır. O yüzden bu süreç içerisinde, haklı buluyorum bazı şüpheleri ya da bazı yaklaşımları ama takdir edersiniz ki bu süreçler bir ciddiyet gerektiriyor, bir mahremiyet gerektiriyor. Ama zamanında çok açık, çok şeffaf bir şekilde de bilgileri paylaşmaktan da kamuoyumuza geri durmayız." değerlendirmesini yaptı.

TAV Havalimanlarının İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ise bugün gerçekten zor bir operasyonun tamamlandığını belirtti.

Bu operasyonun gizli tutulması gerektiğine dikkati çeken Şener, "Ben Türk Hükümetine, THY'ye teşekkür ederken Kazak otoritelerine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en zor şartlar altında olaylar sürerken bizim bu uçaklarımıza izinlerimizi alabildik, slotları alabildik. Hiçbir desteği esirgemediler." dedi.

Konuşmaların ardından Aycı ile Şener, tahliye seferiyle gelen personel ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"DAHA ÇOK KIZIM BANA MORAL VERDİ"

Kazakistan'da mahsur kalan pilotlardan İrem Poyraz'ın annesi Reyhan Poyraz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evladına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

"TÜRK HAVA YOLLARININ HER TÜRLÜ OLANAĞI VE İMKANI SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ&NBSP;"

Kızının olaylar çıkınca bir otelde mahsur kaldığını ifade eden Poyraz, "Anne ve baba olarak biz de kaygılandık. Onun dışında kızımla irtibata geçtik. Ara ara internet geldiğinde dışarıda silah seslerinin olduğunu söyledi ama otelde güvenli olduklarını, Türk Hava Yollarının her türlü olanağı ve imkanı sağladığını söyledi. İletişimde olduklarını ifade ettiler. Daha çok kızım bana moral verdi." diye konuştu.