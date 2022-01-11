Kazakistan'da iç karışıklık nedeniyle çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.
Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam 167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda indi.
- Güncel
- 11.01.2022 16:47
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- Son Güncelleme:
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- 11.01.2022 16:47
THY'nin Kazakistan'dan kalkan tahliye uçağı İstanbul'a indi
Son dakika haberi... Kazakistan'da yaşanan iç karışıklık nedeniyle bölgede kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.
Kazakistan'da iç karışıklık nedeniyle çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.