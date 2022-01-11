2017 yılında Trabzon'da başı taşla ezilip öldürülmüştü! Pınar Kaynak cinayetinde o detay açığa çıktı





Tutuklu diğer sanık Necati Parmak ise, "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Araçla olayın gerçekleştiği yerin 400 metre aşağısında uyuşturucu kullandık, sonra şahısları bırakarak ayrıldım" ifadesinde bulundu. Mahkemeden olay günü çalıştığı durağa ait araç telefon kayıtlarının getirilmesini talep eden Parmak, 'Olayla ilgili bir ilgim yoktur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatları beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil, mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep etti. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3'üncü İhtisas Kurulu raporuna itirazları bulunmadığını belirterek, beraatlarını talep etti.