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    • Yaşam
    • 11.01.2022 19:43
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    • 11.01.2022 19:54
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    2017 yılında Trabzon'da başı taşla ezilip öldürülmüştü! Pınar Kaynak cinayetinde o detay açığa çıktı

    2017 yılında Trabzon'da korkutucu bir cinayete imza atıldı. 24 yaşındaki Pınar Kaynak önce göğsünden bıçaklandı ardından ise başı taşla ezilip öldürüldü. Adli Tıp Kurumu 3’üncü İhtisas Kurulu’nca hazırlanan raporda yeni bir detay da açığa çıktı.

    Pınar Kaynak cinayetinde o detay açığa çıktı

    Olay, 15 Ağustos 2017'de, Ortahisar ilçesinde Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarmanın yaptığı kontrolde, göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 2'si tutuklu, 4 sanık hakkında dava açıldı.

    Sanıkların yargılanmasına devam edildi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya; tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

    ADLİ TIP RAPORU O DETAYI PAYLAŞTI
    Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu 3'üncü İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda, Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığına karar verildiğini belirtti.

        Cumhuriyet savcısı, beyanında sonraki celse yazılı mütalaayı sunacaklarını belirterek, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

        "ZORLAYARAK İLİŞKİ YAPMADIK"
        Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, tecavüzün söz konusu olmadığını ifade ederken, "Zorlayarak ilişki yapmadık. Maktulün isteğiyle yaptık. Tahliyemi istiyorum" dedi.



        Tutuklu diğer sanık Necati Parmak ise, "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Araçla olayın gerçekleştiği yerin 400 metre aşağısında uyuşturucu kullandık, sonra şahısları bırakarak ayrıldım" ifadesinde bulundu. Mahkemeden olay günü çalıştığı durağa ait araç telefon kayıtlarının getirilmesini talep eden Parmak, 'Olayla ilgili bir ilgim yoktur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

        Sanık avukatları beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil, mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep etti. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3'üncü İhtisas Kurulu raporuna itirazları bulunmadığını belirterek, beraatlarını talep etti.

            DURUŞMA ERTELENDİ
            Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının duruşmaya mahkemeden katılma taleplerinin reddine, sanıklara ait sim kart ve cep telefonu verilerinin Trabzon Jandarma Komutanlığı'na gönderilerek telefon analiz raporu çıktısının mahkemeye gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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            Haberler Yaşam 2017 yılında Trabzon'da başı taşla ezilip öldürülmüştü! Pınar Kaynak cinayetinde o detay açığa çıktı
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