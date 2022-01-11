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    • 11.01.2022 20:45
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    • 11.01.2022 20:49
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    Koronavirüs son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Koronavirüs tablosu... Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN." ifadelerini kullandı.

    10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        7 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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