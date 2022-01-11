Koronavirüs son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN." ifadelerini kullandı.

10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

