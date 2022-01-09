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Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan'da son durum ne? Kazakistan'da sular durulmuyor

Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Maskeli güvenlik güçlerinin bir protestocuyu silah zoruyla gözaltına aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte Kazakistan'daki son gelişmeler...

09.01.2022 13:24 - Son Güncelleme: 09.01.2022 13:24
Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in kolluk kuvvetlerine 'uyarı yapmadan ateş açın' emri sonrası gelen görüntüler krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Maskeli Kazak çevik kuvvet polisinin silah kullanarak bir göstericiyi gözaltına aldığı anlar çevredeki foto muhabirlerin kamerasına takıldı.

Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında operasyon merkezinin toplandığı belirtildi.

Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Açıklamada, toplantıda cumhurbaşkanına güvenlik güçlerinin yasal düzenin tesisiyle ilgili aldığı önlemler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

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