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    • Yaşam
    • 07.01.2022 11:53
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    • 07.01.2022 12:13
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    Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

    Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "eşini tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haberin detayları...

    AA
    Eşini 21 kere bıçaklamıştı! Ağırlaştırılmış müebbet...

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Satı Mehmet Demirci'nin, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü anlatıldı.

    Sanığın, zaman zaman maktulle yaşayan çocuklarını görmeye gittiği belirtilen iddianamede, olay tarihi olan 11 Kasım 2021'den bir hafta önce sanık ile maktul arasında ufak çaplı bir tartışma çıktığı, ancak aralarında husumet bulunmadığı kaydedildi.

    TASARLAYARAK VAHŞİCE KATLETTİ

    İddianamede, arkadaşının aracını alan sanığın suç aleti bıçakla maktulün evinin yanına gittiği, fark edilmemek için aracın arka koltuğunda beklediği anlatılarak, sanığın, çocuğu okula bırakıp tek başına evine yürürken takip ettiği maktule, arkadan yanaşarak bıçakla vücudunun birçok bölgesine 21 kere vurduğu ve olay yerine gelen kişiler tarafından yakalandığı belirtildi.

        Sanık Demirci'nin olaydan bir gün önce kaldığı otelde cep telefonunu yanına almayıp dolap arkasına saklamasının, tanınmamak için arkadaşından araç almasının ve bıçağı araçta gizlemesinin cinayeti tasarlamaya yönelik eylemler olduğu vurgulanan iddianamede, maktulün vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunması ve görgü tanıklarına göre eylemin canavarca hisle yapılmasının öldürme kastıyla hareket edildiği değerlendirmesinde bulunuldu.

        İddianamede, sanık Satı Mehmet Demirci'nin "eşini tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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