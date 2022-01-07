Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Sanık Demirci'nin olaydan bir gün önce kaldığı otelde cep telefonunu yanına almayıp dolap arkasına saklamasının, tanınmamak için arkadaşından araç almasının ve bıçağı araçta gizlemesinin cinayeti tasarlamaya yönelik eylemler olduğu vurgulanan iddianamede, maktulün vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunması ve görgü tanıklarına göre eylemin canavarca hisle yapılmasının öldürme kastıyla hareket edildiği değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanık Satı Mehmet Demirci'nin "eşini tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.