Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Satı Mehmet Demirci'nin, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü anlatıldı.
Sanığın, zaman zaman maktulle yaşayan çocuklarını görmeye gittiği belirtilen iddianamede, olay tarihi olan 11 Kasım 2021'den bir hafta önce sanık ile maktul arasında ufak çaplı bir tartışma çıktığı, ancak aralarında husumet bulunmadığı kaydedildi.
TASARLAYARAK VAHŞİCE KATLETTİ
İddianamede, arkadaşının aracını alan sanığın suç aleti bıçakla maktulün evinin yanına gittiği, fark edilmemek için aracın arka koltuğunda beklediği anlatılarak, sanığın, çocuğu okula bırakıp tek başına evine yürürken takip ettiği maktule, arkadan yanaşarak bıçakla vücudunun birçok bölgesine 21 kere vurduğu ve olay yerine gelen kişiler tarafından yakalandığı belirtildi.