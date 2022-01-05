

Halasının uzun zamandan beridir şiddet gördüğünü ve şiddet mağduru bir kadın olduğunu öne süren D.D., "Alkol, uyuşturucu, karı kız muhabbeti, çocuk istismarı hepsi vardı zaten. Aklıma gelen bir sürü şey vardı. Kadın kaç yıldır çekiyor bunları zaten. Dünkü olayda ise, 'annem babamı bıçakladı' dedi benim yeğenim. Açık ve net böyle, 'dövdü' dedi. Halamla da birebir ben konuştum. Zaten halam dedi, 'çocukları dövüyordu, sarhoş geldi, bir iki adım gitti, sonra köşedeki örümceği gördü. Üçümüzü topladı sıraya çekti, oğluma kızıma vurdu. Kızımın saçından tutup duvara vurdu' dedi. Kavganın sebebi, alkollü gelmesi ve örümcek; kavganın sebebi 'örümcek' çok saçma bir şey. Ama alkollüydü zaten sürekli alkol alıyordu. Sürekli işkence altındaydı, benim halam. Kaç yıldır da çekiyordu. Halamı da tehdit ediyordu. Biz 'boşan hala' dedik. 'Boşanmam, beni tehdit ediyor, korkuyorum çocuklarıma, aileme bir şey yapar' diyordu. O yüzden boşanmadı. Olan yine halama oldu, yeğenlerime oldu. Şu an mağdur olan benim halam, şiddet gören benim halam, yardım istiyorum artık dursun kadına şiddet. Alkollü geliyor içip içip dövüyor. Nedir bu yani? Alkol alıp gelip karısını kızını dövmek ve çocuklarının gözü önünde. Adalet yerini bulsun, devletimizden indirim istiyorum, bir şey istemiyorum, yeğenlerime yardım istiyorum" diye konuştu.

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