İstanbul'da korkutan görüntü! Pendik'te rögardan köpük sızdı

Kaynarca Mahallesi'nde yapımı devam eden metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan henüz bilinmeyen nedenden dolayı köpükler çıkmaya başladı.
Sabah saatlerinde köpüğün, çoğalıp caddeye taşması üzerine mahalle sakinleri durumdan tedirgin oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine konu yetkililere bildirildi.
Metro inşaatındaki yetkililer, köpüğün kimyasal bir madde olmadığını, sızmanın gidere dökülen deterjandan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Metro inşaatı firmasına bağlı temizlik aracı köpük çıkan rögar kapağının bulunduğu yere gelerek temizlik yaptı.