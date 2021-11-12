Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! Satı Mehmet Demirci tutuklandı

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.

Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi.