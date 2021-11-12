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    • Yaşam
    • 12.11.2021 20:15
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    • 12.11.2021 20:29
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    Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! Satı Mehmet Demirci tutuklandı

    Son dakika haberleri... Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eşini sokak ortasında katleden cani tutuklandı!

    Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife Demirci boşanma aşamasındaki eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu

    Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla saldırdı. Hastaneye kaldırılan Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    CİNAYETİ PLANLAYARAK İŞLEDİ
    Olayın ardından gözaltına alınan Satı Mehmet Demirci'nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıkmıştı.

    Sabah'ta yer alan bilgilere göre, bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.

    Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi.

        TUTUKLANDI
        Satı Mehmet Demirci emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Satı Mehmet Demirci ifadesinde birşey hatırlamadığını ve susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

        Satı Mehmet Demirci çıkarıldığı mahkemece "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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