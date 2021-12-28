SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı
Son dakika haberleri... Adana'da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahsın kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kocanın hayati tehlikesi sürüyor.
28.12.2021 11:52
- Son Güncelleme: 28.12.2021 12:02
Öte yandan, Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı.