SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı. Çiftin, 2 ay önce ikiz bebek dünyaya getirdikleri ve olayın yaşandığı sırada 3 çocuklarının da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.