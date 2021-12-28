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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

Son dakika haberleri... Adana'da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahsın kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kocanın hayati tehlikesi sürüyor.

28.12.2021 11:52 - Son Güncelleme: 28.12.2021 12:02
SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner'e (28) tabancayla ateş etti.

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SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığılırken, eve gelen baba Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Uyaner babasına, "Seni de vururum" dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

Baba Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı. Çiftin, 2 ay önce ikiz bebek dünyaya getirdikleri ve olayın yaşandığı sırada 3 çocuklarının da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

SON DAKİKA: Kripto para bir ailenin sonu oldu! 450 bin lira kaybeden adam karısını katledip intihara kalkıştı

Öte yandan, Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı.

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