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    • Yaşam
    • 06.01.2022 09:12
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    • 06.01.2022 09:12
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    İzmir'de akılalmaz görüntü: Hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu! O anlar kamerada

    İzmir'in Buca ilçesinde bir sürücü, hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar çevredekilerce görüntülenirken, aracın sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.

    DHA
    Akılalmaz görüntü: İple bağladı peşinden koşturdu!

    İzmir'in Buca ilçesinde bir sürücü, hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar çevredekilerce görüntülenirken, aracın sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.


    Olay, gündüz saatlerinde Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ş. isimli sürücü, 35 ACY 346 plakalı hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı atı peşinden koşturdu.

    O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına aldı.


        ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
        Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. hakkında savcılık talimatıyla 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.


        Öte yandan sahibinden alınarak el konulan at, kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

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        Haberler Yaşam İzmir'de akılalmaz görüntü: Hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu! O anlar kamerada
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