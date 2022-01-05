Gaziantep'te talihsiz kadına sokak köpeği saldırdı: O anlar kameralara yansıdı





OLAY ANI KAMERADA

Aslı Bozkurt'un saldırıya uğradığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çöpü karıştıran Bozkurt'un yanına gelen köpeğin saldırması ve vatandaşların Bozkurt'u kurtarma anları yer aldı.