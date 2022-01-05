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    • Yaşam
    • 05.01.2022 22:31
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    • 05.01.2022 22:44
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    Gaziantep'te talihsiz kadına sokak köpeği saldırdı: O anlar kameralara yansıdı

    Gaziantep'te, evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırdığı kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Talihsiz kadına sokak köpeği saldırdı

    Olay, dün gece saatlerinde Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi.


    Kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, evine gittiği sırada caddedeki bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.



    Kaçmaya çalışan Bozkurt'u çevredeki vatandaşlar kurtardı. Bozkurt'a saldıran köpek çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırdı.

    Vücudunda hafif yaralar oluşan Bozkurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.



    OLAY ANI KAMERADA
    Aslı Bozkurt'un saldırıya uğradığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çöpü karıştıran Bozkurt'un yanına gelen köpeğin saldırması ve vatandaşların Bozkurt'u kurtarma anları yer aldı.
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        Haberler Yaşam Gaziantep'te talihsiz kadına sokak köpeği saldırdı: O anlar kameralara yansıdı
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