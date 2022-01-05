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    • Yaşam
    • 06.01.2022 01:27
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    • 06.01.2022 01:27
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    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde korkunç kaza! Ticari taksi takla attı: 2 yaralı

    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde akşam vakti korkunç bir kaza meyda geldi. Ticari taksi ile aynı yönde seyreden Cüneyt A. Yönetimindeki 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi takla attı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

    İHA
    Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde korkunç kaza

    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Ersin Ş.'nin yönetimindeki 77 T 0625 plakalı ticari taksi ile aynı yönde seyreden Cüneyt A. Yönetimindeki 77 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle ticari taksi takla attı. Takside sıkışan sürücü Ersin Ş, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

    Yaralılar Ersin Ş. ve Cüneyt A. 112 ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

    Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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    Haberler Yaşam Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde korkunç kaza! Ticari taksi takla attı: 2 yaralı
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