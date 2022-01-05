Çaldığı motosiklet sahibi kovalayınca bıçakladı! Kaçarken hayatını kaybetti

İzmir'de önceki akşam Musa Bakır (17), bir fast food restoranı önündeki motosikleti çaldı. Hızla olay yerinden kaçmaya başladı. İş yeri sahibi Fatih Y. otomobiliyle, kurye olarak çalışan Hamdullah K. ise motosikletle hırsızı kovaladı. Bakır, kendisini yere düşüren Hamdullah K.'yi bacağından bıçakladı. Fatih Y. ise kaçmaya devam eden saldırganın kullandığı motosiklete otomobiliyle çarptı. Savrulan motosiklet, 3 katlı bir binanın giriş katındaki evin duvarını yıktı. Otomobil ise takla attı. Ağır yaralanan Musa Bakır, kurtarılamadı. 2 kişi ise yaralandı.

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