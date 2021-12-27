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    • Yaşam
    • 27.12.2021 18:19
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    • 27.12.2021 18:41
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    İstanbul Büyükçekmece'de su kesintisi! 6 mahalle 2 gün susuz kaldı

    CHP'li Belediyelerin yönettiği bölgelerde sık sık gördüğümüz su kesintisinin adresi bu kez İstanbul Büyükçekmece oldu Büyükçekmece'de bulunan 6 mahalleye basınç düşmesi nedeniyle 2 gün su verilemedi. Vatandaş mağdur olurken İSKİ'den alınan bilgiye göre bazı mahallelere su verilmeye başlanırken bazı noktalarda ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    DHA
    Alo İSKİ!

    İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 6 mahalleye basınç düşmesi nedeniyle 2 gün su verilemedi.

    Büyükçekmece'nin Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yeni Mahalle, Bahçelievler ve Güzelce Mahallelerinde basınç düşüklüğü nedeniyle su kesintisi yaşandı. Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan su kesintisi bugün sabah saatlerine kadar sürdü.

    VATANDAŞ BİDONLARLA EVİNE SU TAŞIDI
    5 mahallede sorun çözülürken, Güzelce Mahallesi'ne kısmi olarak su verilebildi. Sıkıntı yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri ara sokaklarda bulunan çeşmelerden bidonlara su doldurarak evlerine taşıdı.

    Bazı mahalle sakinleri ise kuyu suyularını kullandı. Güzelce Mahallesi sakini Oğulcan Çetrez, "Cumartesi öğle saatlerinden beri yok. 2-2 buçuk gün oldu. Duş ve temizlik konusu bize sıkıntı oldu. Herkeste kuyu suyu yok. Bir an önce gelirse mutlu oluruz" dedi.

    Celaliye Mahallesi'nde yaşayan Olcay Bağıran, "Çeşmelerden su taşıdık. Çalışma yapıyorlarmış diye duyduk. Şimdi yeni geldi çok az akıyor. 2 gün oldu. Satın aldığımız suları kullandık." dedi.

        "ÇEŞMELERDE SU ALIYORUZ BAŞKA ÇAREMİZ YOK"
        Bir başka mahalle sakini de "Telefonlara mesaj geliyordu. Gelmedi. Ara ara geldi gitti. Çeşmelerden su alıyoruz. Başka çaremiz yok" şeklinde konuştu.

        İSKİ'DEN AÇIKLAMA
        İSKİ'den alınan bilgiye göre basınç sorununun çözülerek Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Yeni Mahalle, Bahçelievler mahallelerinde tekrar su verilmeye başlanırken, Güzelce Mahallesi'nde bazı noktalarda çalışmaların devam ettiği kısa sürede sonuçlandırılacağı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam İstanbul Büyükçekmece'de su kesintisi! 6 mahalle 2 gün susuz kaldı
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