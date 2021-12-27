İstanbul Büyükçekmece'de su kesintisi! 6 mahalle 2 gün susuz kaldı

Bazı mahalle sakinleri ise kuyu suyularını kullandı. Güzelce Mahallesi sakini Oğulcan Çetrez, "Cumartesi öğle saatlerinden beri yok. 2-2 buçuk gün oldu. Duş ve temizlik konusu bize sıkıntı oldu. Herkeste kuyu suyu yok. Bir an önce gelirse mutlu oluruz" dedi.