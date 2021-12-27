Ankara'da cani baba engelli çocuğunu yerde tekmeleyerek dövdü! O anlar saniye saniye kaydedildi

Başkent'te engelli çocuğu ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi'ne giden bir babanın, merkezden çıktıktan sonra yere düşen çocuğuna tekme attığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yer alan Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, buradan çıkarken engelli çocuğunu tekmeledi.
O sırada çevrede bulunan vatandaşların tepkisi ile karşılaşan acımasız baba daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Şahsın, engelli çocuğunu tekmelediği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.