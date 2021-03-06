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    • 06.03.2021 11:07
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    'den açıklaması: Salı günü Çatalca ve Silivri'de 17 saatlik su kesintisi yapılacak

    haberi... Milyonlarca lu'yu ilgilendiren haberl geldi. İstanbul'da , Çatalca ve Silivri'de Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 17 saatliğine Salı gününden itibaren 17 saatliğine su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

    İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi

    İSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecektir." denildi.



    Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı:
    "Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.



    Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
        Haberler Güncel İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması: Salı günü Büyükçekmece Çatalca ve Silivri'de 17 saatlik su kesintisi yapılacak
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