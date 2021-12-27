Parkta dezenfektanla ateşe verilen gençten acı haber

Olay, 2 hafta önce Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Burak Altun, parkta arkadaşlarıyla oturduğu sırada, aynı mahallede yaşayan ve tanımadığı 13 yaşındaki İsmail K., yakınlarda bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir lisenin bahçesinden poşetle aldığı alkolü çakmakla ateşe vererek, Burak Altun'un üzerine attı.