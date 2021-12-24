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    • Yaşam
    • 24.12.2021 20:00
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    • 24.12.2021 20:03
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    Sahte içki yine öldürdü! Sakarya'da hastaneye kaldırılan 3 kişi kurtarılamadı

    Son günlerde peş peşe gelen 'sahte içki sonrası ölüm' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti.

    Yine öldürdü!

    Sahte içki sebebiyle gelen ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi.

    SAKARYA'DA 3 KİŞİ ÖLDÜ
    Sakarya'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi kurtarılamadı.

    Alınan bilgiye göre, son 10 gün içerisinde Adapazarı ilçesinde yaşayan O.Y. (46), A.Ş. (61) ve Y.U. (55) sahte içkiye bağlı zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

    Alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan söz konusu kişiler müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    O.Y'nin cenazesi Yorgalar, A.Ş'nin naaşı Emirsultan, Y.U'nun cenazesi ise Kömürlük Mahallesi mezarlıklarında defnedildi.

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